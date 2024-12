Brand in «Karls Erlebnis-Dorf» - sechsstelliger Schaden

Rövershagen (dpa) - Bei einem Brand an der Traktorbahn in «Karls Erlebnis-Dorf» in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer laut Polizei niemand. Derzeit werde mit einer Schadenssumme von einigen 100.000 Euro gerechnet, sagte der Geschäftsführer Robert Dahl. Zunächst war laut Polizei bei dem Feuer an dem Fahrgeschäft in Rövershagen nahe Rostock von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen worden.