Feuer in Grundschule - 150 Schüler und Lehrer evakuiert

Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Ein Feuer ist am frühen Nachmittag in einer Grundschule in Rotenburg an der Fulda ausgebrochen. Niemand hielt sich zu dieser Zeit dort auf, wie die Polizei mitteilte. «Aus den benachbarten Schulgebäuden wurden circa 150 Schüler und Lehrer evakuiert, die nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieben», hieß es weiter.