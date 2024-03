Hat ein Schüler seinen Lehrer geschlagen?

An der Heinrich-Böll-Schule in Fürth soll es am vergangenen Donnerstag, 14. März, zu einem Zwischenfall gekommen sein. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, soll ein Schüler einen Lehrer körperlich angegriffen haben. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung richten sich hierbei gegen einen 15-Jährigen. Eine Stellungnahme zu dem Vorfall war am gestrigen Mittwoch weder von der Schulleitung noch vom zuständigen Staatlichen Schulamt für den Landkreis Bergstraße mit Sitz in Heppenheim zu bekommen.