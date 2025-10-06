Feuer

Feuer in Kohlesilo in Frankfurt bisher nicht gelöscht

Ein Brand im Kohlebunker des Frankfurter Kraftwerks West hält die Feuerwehr weiterhin in Atem.

Feuerwehr Frankfurt weiterhin im Einsatz (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Feuerwehr Frankfurt weiterhin im Einsatz (Symbolbild)
Feuer in Kohlesilo – Einsatz könnte noch Tage dauern
Frankfurt

Feuer in Kohlesilo – Einsatz könnte noch Tage dauern

In einem Kohlesilo eines Frankfurter Kraftwerks ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat es mit schwierigen Bedingungen zu tun, der Einsatz könnte Tage dauern.

05.10.2025

