Feuer in Mannheimer Innenstadt
Flammen im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Menschen werden leicht verletzt.
Mannheim (dpa/lsw) - In einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt hat es gebrannt. Laut Polizei erlitten drei Menschen leichte Verletzungen durch Rauchvergiftungen. Eine Person wurde aus dem brennenden Gebäude gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte.
Der Brand brach demnach im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.