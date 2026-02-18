Brand

Feuer in Mannheimer Innenstadt

Flammen im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Menschen werden leicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - In einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt hat es gebrannt. Laut Polizei erlitten drei Menschen leichte Verletzungen durch Rauchvergiftungen. Eine Person wurde aus dem brennenden Gebäude gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. 

Der Brand brach demnach im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

