Brände

Feuer in Schweinestall war mutmaßlich Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem Schweinestall gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Rund 500 Tiere kamen dabei ums Leben.

Bei dem Brand waren rund 500 Schweine gestorben. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Bei dem Brand waren rund 500 Schweine gestorben. (Symbolbild)

Riedstadt (dpa/lhe) - Das Feuer in einem Schweinestall im Kreis Groß-Gerau ist mutmaßlich durch Brandstiftung entstanden. Beamte hätten Spuren und Hinweise gefunden, «die den Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache» nahelegten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. 

Bei dem Brand am 26. Januar waren rund 500 Schweine gestorben. Den Angaben zufolge waren in dem Stall in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau insgesamt rund 900 Schweine gewesen. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

