Hunderte Schweine sterben bei Feuer in Stall
Flammen im Stall: Für Hunderte Tiere endet ein Brand tödlich. Was die Polizei bisher zu dem Feuer weiß.
Riedstadt (dpa) - Rund 500 Schweine sind bei einem Feuer in einem Mastbetrieb in Südhessen gestorben. In dem Stall in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau befanden sich insgesamt rund 900 Tiere, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Warum das Feuer am Abend ausbrach, war zunächst unklar. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Den Angaben nach entstand ein hoher Sachschaden am Stall, genaue Zahlen wurden nicht genannt.