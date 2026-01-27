Brand

Hunderte Schweine sterben bei Feuer in Stall

Flammen im Stall: Für Hunderte Tiere endet ein Brand tödlich. Was die Polizei bisher zu dem Feuer weiß.

Von den rund 900 Tieren im Stall überlebte nach ersten Schätzungen weniger als die Hälfte. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Von den rund 900 Tieren im Stall überlebte nach ersten Schätzungen weniger als die Hälfte. (Archivbild)

Riedstadt (dpa) - Rund 500 Schweine sind bei einem Feuer in einem Mastbetrieb in Südhessen gestorben. In dem Stall in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau befanden sich insgesamt rund 900 Tiere, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Warum das Feuer am Abend ausbrach, war zunächst unklar. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Den Angaben nach entstand ein hoher Sachschaden am Stall, genaue Zahlen wurden nicht genannt.

