Feuer am GSI: Ermittler können Brandort noch nicht begehen

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine Woche nach dem verheerenden Brand auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung sind die Schadenhöhe und die genaue Ursache weiter offen. Die Vorbereitungsmaßnahmen für die Ermittlungen zur Brandursache dauerten weiterhin an, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. «Wahrscheinlich werden die Ermittlungen erst im Laufe der kommenden Woche stattfinden können.»

Aktuell sei eine Begehung des Brandortes für die Ermittler bisher nicht möglich, weil die Umstände vor Ort dies nicht zuließen. Zunächst müsse noch Platz freigeräumt werden, damit die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit hätten zu ermitteln. «Zeitgleich müssen wir aber natürlich auch schauen, dass wir sie nicht in Gefahr bringen durch mögliche Folgeschäden des Brandes», erklärte der Sprecher. So müsse eine Verletzungsgefahr in einsturzgefährdeten Bereichen ausgeschlossen werden.

Forschungsprojekt durch Feuer ausgebremst

Der Brand war am Donnerstagmorgen vergangener Woche an einem Gebäude auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung ausgebrochen. Dort entsteht seit einigen Jahren eine Anlage mit Teilchenbeschleunigern für ein internationales Forschungsprojekt, das mehrere Milliarden Euro Investitionen beinhaltet. Die neue Anlage ist zwar nicht direkt betroffen, das Forschungsprojekt kann aber wohl dennoch nicht wie geplant starten.