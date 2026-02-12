Forschungszentrum in Darmstadt

Feuer am GSI: Ermittler können Brandort noch nicht begehen

Eine Woche nach dem Feuer auf dem Gelände des Forschungszentrums in Darmstadt sind die konkrete Ursache und die Höhe des Schadens weiter unklar. Ermittler können den Brandort bislang nicht betreten.

Nach dem Feuer am GSI können Ermittler den Brandort noch immer nicht betreten. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Darmstadt (dpa/lhe) - Eine Woche nach dem verheerenden Brand auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung sind die Schadenhöhe und die genaue Ursache weiter offen. Die Vorbereitungsmaßnahmen für die Ermittlungen zur Brandursache dauerten weiterhin an, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. «Wahrscheinlich werden die Ermittlungen erst im Laufe der kommenden Woche stattfinden können.»

Aktuell sei eine Begehung des Brandortes für die Ermittler bisher nicht möglich, weil die Umstände vor Ort dies nicht zuließen. Zunächst müsse noch Platz freigeräumt werden, damit die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit hätten zu ermitteln. «Zeitgleich müssen wir aber natürlich auch schauen, dass wir sie nicht in Gefahr bringen durch mögliche Folgeschäden des Brandes», erklärte der Sprecher. So müsse eine Verletzungsgefahr in einsturzgefährdeten Bereichen ausgeschlossen werden.

Forschungsprojekt durch Feuer ausgebremst

Der Brand war am Donnerstagmorgen vergangener Woche an einem Gebäude auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung ausgebrochen. Dort entsteht seit einigen Jahren eine Anlage mit Teilchenbeschleunigern für ein internationales Forschungsprojekt, das mehrere Milliarden Euro Investitionen beinhaltet. Die neue Anlage ist zwar nicht direkt betroffen, das Forschungsprojekt kann aber wohl dennoch nicht wie geplant starten. 

Ausgelöst wurde das Feuer nach Angaben des Forschungszentrums durch einen Kurzschluss. Warum es zu dem Kurzschluss kam, ist bislang noch unklar.

