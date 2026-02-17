Brand am GSI: Ursachenermittlung startet wohl erst im März
Nach dem Feuer auf dem Gelände des Forschungszentrums in Darmstadt verzögern sich die Ermittlungen weiter. Warum der Brandort noch nicht betreten werden kann.
Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem verheerenden Brand auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung verzögern sich die Ermittlungen zur Ursache des Feuers weiter. «Es gibt aktuell immer noch Schwierigkeiten, den Ort zu begehen», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Vorbereitungsmaßnahmen für die Ermittlungen zur Brandursache dauerten weiterhin an.
Bei dem Brandort handele sich um einen sehr großen und komplexen Bereich, erläuterte der Sprecher. Bevor die Ermittler ihre Arbeit vor Ort aufnehmen könnten, müsse sichergestellt werden, dass es für sie keine Gefahren gebe. «Das dauert alles seine Zeit. Voraussichtlich werden die Ermittlungen erst Anfang März aufgenommen werden können.» Zuletzt hatte es geheißen, die Ermittlungen könnten wahrscheinlich im Laufe dieser Woche beginnen.
Konkrete Ursache bleibt weiter unklar
Die Schadenhöhe und die genaue Ursache des Brandes bleiben somit vorerst weiter offen. Das Feuer war am Donnerstagmorgen vorletzter Woche an einem Gebäude auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung ausgebrochen.
Dort entsteht seit einigen Jahren eine Anlage mit Teilchenbeschleunigern für ein internationales Forschungsprojekt, das mehrere Milliarden Euro Investitionen beinhaltet. Die neue Anlage ist zwar nicht direkt betroffen, das Forschungsprojekt kann aber wohl dennoch nicht wie geplant starten.
Ausgelöst wurde der Brand nach Angaben des Forschungszentrums durch einen Kurzschluss. Warum es zu dem Kurzschluss kam, ist bislang noch unklar.