Feuer im GSI Darmstadt

Feuer an Forschungszentrum «Rückschlag» für die Wissenschaft

Wegen eines Kurzschlusses kommt es zu einem verheerenden Brand auf dem Gelände des Darmstädter GSI. Für ein internationales Forschungsprojekt hat das Folgen.

Das Feuer hat für einen erheblichen Schaden gesorgt. Foto: Peter Knapp/dpa
Das Feuer hat für einen erheblichen Schaden gesorgt.

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein «schwarzer Tag» für das Darmstädter GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenfoschung - so bezeichnete der hessische Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) den Donnerstag. Am Morgen war an einem Gebäude auf dem Gelände der Forschungseinrichtung ein verheerendes Feuer ausgebrochen, stundenlang kämpften bis zu 160 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis Freitag.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor Ort entsteht seit einigen Jahren eine Anlage mit Teilchenbeschleuniger für ein internationales Forschungsprojekt, das mehrere Milliarden Euro Investitionen beinhaltet. Mit der Anlage wollen die Forscher mehr über die Entstehung des Universums herausfinden, vor dem Brand sollten Ende 2027 mit ersten Experimenten und Ende 2028 auch mit dem neuen 1,1 Kilometer langen Beschleunigerring geforscht werden.

Verzögerungen bei Großprojekt erwartet

Obwohl die Anlage nicht direkt vom Feuer betroffen war, werden nun Verzögerungen beim Projektstart erwartet. Ein für Dezember geplanter Termin für einen Probelauf des neuen Teilchenbeschleunigers sei nach jetzigem Kenntnisstand nicht mehr zu halten. Welche Auswirkungen das Feuer auf das Großprojekt in Gänze habe, müsse abgewartet werden, sagte Wissenschaftsminister Gremmels (SPD) bei einem Besuch der Unglücksstelle.

Auch der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, Martin Keller, sprach von einem «Rückschlag für die Helmholtz-Gemeinschaft, den Forschungsstandort Deutschland und nicht zuletzt für die internationale Wissenschaftscommunity».

Ausmaß des Schadens noch unklar

Die Schadenshöhe und die genaue Ursache für den Brand sind nach Angaben der Polizei in Darmstadt auch am Sonntag weiterhin unklar. Noch habe keine Begehung des Brandortes stattgefunden, sagte ein Sprecher. Das Gebäude könne nicht betreten werden. Nach Angaben des Forschungszentrums wurde das Feuer durch einen Kurzschluss ausgelöst. Warum es zu diesem gekommen war, sei aber noch unklar.

Auch das volle Ausmaß der Schäden sei ohne die Begehung noch nicht abschätzbar, so der Polizeisprecher. Die Feuerwehr hatte von einem erheblichen Schaden gesprochen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand an Forschungszentrum - Schaden und Ursache offen
Feuer im GSI Darmstadt

Brand an Forschungszentrum - Schaden und Ursache offen

Nach dem Brand bei einem Forschungszentrum in Darmstadt ist unklar, wie hoch der Schaden ist. Ein Großprojekt zur Erforschung der Entstehung des Universums verzögert sich wohl.

07.02.2026

Nach Feuer in Forschungsgebäude – Suche nach Ursache startet
Lange Löscharbeiten

Nach Feuer in Forschungsgebäude – Suche nach Ursache startet

Ein Feuer bremst womöglich das Milliardenprojekt am GSI Helmholtzzentrum in Darmstadt aus. Die Feuerwehr ist weiter vor Ort.

06.02.2026

Feuer an Darmstädter Forschungszentrum unter Kontrolle
Großeinsatz in Darmstadt

Feuer an Darmstädter Forschungszentrum unter Kontrolle

Die Löscharbeiten dauern jedoch an. Eine Brandwache soll die ganze Nacht an der Brandstelle bleiben.

05.02.2026

160 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer an Forschungszentrum
Großeinsatz in Darmstadt

160 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer an Forschungszentrum

Rauch über Darmstadt: Feuerwehrleute aus der gesamten Region kämpfen seit Stunden gegen die Flammen. Die Stadt spricht von einem «außergewöhnlich großen Brandereignis».

05.02.2026

Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum
Brand an Umspannwerk

Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum

Die Feuerwehr bekämpft ein Feuer auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung. Es gibt eine Warnmeldung für die Bevölkerung.

05.02.2026