160 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer an Forschungszentrum

Darmstadt (dpa) - An den Löscharbeiten auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung sind nach Angaben der Stadt aktuell bis zu 160 Einsatzkräfte beteiligt. Unterstützung habe es aus der gesamten Region gegeben, unter anderem vom Flughafen Frankfurt, der Firma Merck, aus Ludwigshafen sowie vom Betreuungszug des Roten-Kreuzes Darmstadt, teilte die Stadtverwaltung mit. Für die Bevölkerung bestehe nach wie vor keine Gefahr.

«Die ersten Kräfte haben sehr schnell erkannt, dass wir es hier mit einem außergewöhnlich großen Brandereignis zu tun haben», berichtete Ordnungs- und Feuerwehrdezernent Paul Georg Wandrey (CDU). «Entsprechend konsequent haben wir die Alarmierung ausgeweitet, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Einsatzkräfte ausreichend abzusichern.» Die Löscharbeiten dauern den Angaben zufolge aktuell an und werden voraussichtlich noch bis in die Abendstunden fortgesetzt.