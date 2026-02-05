Großeinsatz in Darmstadt

Bisher keine Verletzten bei Großbrand in Forschungszentrum

Die Feuerwehr bekämpft einen Brand auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung. Das Ausmaß der Schäden ist noch unklar.

Die Rauchsäule des Brandes auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung ist weithin zusehen. Foto: Mike Seeboth/dpa
Die Rauchsäule des Brandes auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung ist weithin zusehen.

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei dem Brand im Darmstädter GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung gibt es bisher keine Verletzten. Das sagte Christian Wagner von der Feuerwehr Darmstadt. Vor Ort brenne ein Industriegebäude. Wagner sprach von einem ausgedehnten Brandereignis.

Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung ist für seine Beschleunigeranlage für Ionen bekannt. Sie wird für Experimente genutzt, um Erkenntnisse über den Aufbau der Materie und die Entwicklung des Universums zu gewinnen.

Die Anlage ist nach Auskunft einer Sprecherin des Forschungszentrums nicht betroffen, auch nicht eine im Bau befindliche neue Anlage. Es brenne eine elektrische Anlage, doch was genau, sei noch unklar. Die Feuerwehr hatte am Morgen zunächst von einem Brand in einem Umspannwerk berichtet.

«Dramatische Situation»

Eine Sprecherin des Forschungszentrums sprach von einer dramatischen Situation. Der Werkschutz habe das Gelände geräumt. Die Mitarbeiter hätten den Ort verlassen.

Laut Feuerwehr sind mehrere Fahrzeuge zur Gefahrstoffmessung im Einsatz, es seien bisher keine Gefahrstoffe nachgewiesen worden.

