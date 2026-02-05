Großbrand in Darmstädter Forschungszentrum
Die Feuerwehr bekämpft ein Feuer auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung. Es gibt eine Warnmeldung für die Bevölkerung.
Darmstadt (dpa) - In Darmstadt ist ein Feuer auf dem Gelände eines Forschungszentrums ausgebrochen. Dies bestätigte die Feuerwehr. Der Einsatz am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung laufe seit dem Morgen.
Das Feuer betreffe ein Umspannwerk. Wie es dazu kam und welche Auswirkungen der Brand und der Einsatz haben, ist noch unklar. Weitere Informationen sollen im Laufe des Morgens folgen.
Die Bevölkerung wurde vor Brandgasen gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzustellen.
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung im Darmstädter Stadtteil Wixhausen ist für seine Beschleunigeranlage für Ionen bekannt. Sie wird für Experimente genutzt, um Erkenntnisse über den Aufbau der Materie und die Entwicklung des Universums zu gewinnen.