Großeinsatz in Darmstadt

Forschungszentrum gibt Kurzschluss als Brandursache an

Die Feuerwehr bekämpft einen Brand auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung. Probleme bei der Stromversorgung sollen ihn ausgelöst haben.

Die Rauchsäule des Brandes auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung ist weithin zusehen. Foto: Mike Seeboth/dpa
Die Rauchsäule des Brandes auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung ist weithin zusehen.

Darmstadt (dpa) - Der Brand in einem Darmstädter Forschungszentrum ist nach dessen Angaben von einem Kurzschluss ausgelöst worden. Betroffen sei eine bereits bestehende Anlage zur Teilchenbeschleunigung, sagte ein Sprecher des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung.

Der Kurzschluss sei bei der Vorbereitung auf ein Hochfahren der Anlage in deren Hochspannungsversorgung aufgetreten, sagte der Sprecher. Zu Schäden konnte er keine Angaben machen. Auf dem Gelände wird derzeit eine neue Anlage gebaut, in die mehrere Milliarden investiert werden. Diese Anlage sei nicht betroffen.

Die Beschleunigeranlagen werden für Experimente genutzt, unter anderem um Erkenntnisse über den Aufbau der Materie und die Entwicklung des Universums zu gewinnen.

Das Feuer brach am Morgen aus, es richtete nach Angaben der Feuerwehr erheblichen Sachschaden an. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

