Großeinsatz in Darmstadt

Feuer an Darmstädter Forschungszentrum unter Kontrolle

Die Löscharbeiten dauern jedoch an. Eine Brandwache soll die ganze Nacht an der Brandstelle bleiben.

Die Löscharbeiten sind körperlich sehr anstregend. Foto: Boris Roessler/dpa-POOL/dpa
Darmstadt (dpa) - Die Feuerwehr hat nach eigenen Angaben den Großbrand auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber weiter an, sagte eine Sprecherin am Abend. Es werde voraussichtlich die ganze Nacht eine Brandwache geben, fügte sie hinzu.

Nach Angaben der Stadt waren zeitweise bis zu 160 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. Unterstützt wurde die Darmstädter Feuerwehr von Helfern aus der gesamten Region.

