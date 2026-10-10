Brand in Bretten

Feuer in Tierpark – Schuppen vollständig abgebrannt

Ein Brand im Tierpark Bretten zerstört einen Schuppen und macht ein Wohnhaus unbewohnbar. Die Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz.

Bei einem Brand im Tierpark Bretten ist ein Holzschuppen abgebrannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei einem Brand im Tierpark Bretten ist ein Holzschuppen abgebrannt. (Symbolbild)

Bretten (dpa/lsw) - Bei einem Brand im Tierpark Bretten (Landkreis Karlsruhe) ist ein Schuppen abgebrannt und ein Wohnhaus unbewohnbar geworden. Menschen und Tiere blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Das Feuer brach am Freitagabend aus. Der Holzschuppen brannte den Angaben zufolge vollständig nieder. Die Flammen griffen auch auf das benachbarte Wohnhaus über und beschädigten es so stark, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Die Feuerwehr war mit mehreren Kräften bis in die Nacht im Einsatz. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

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