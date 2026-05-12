Feuer in Wohngruppe: Mehrere Bewohner verletzt

Treysa (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) sind mehrere Bewohner verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in einem der Zimmer gegen 1.00 Uhr zu einem Feuer, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe sich der durch den Brand entstandene Rauch im Gebäude ausgebreitet.