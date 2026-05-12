Feuer in Wohngruppe: Mehrere Bewohner verletzt
Kurz nach Mitternacht kommt es in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung im Schwalm-Eder-Kreis zu einem Brand. Bisher ist noch unklar, wie es dazu kam.
Treysa (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) sind mehrere Bewohner verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in einem der Zimmer gegen 1.00 Uhr zu einem Feuer, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe sich der durch den Brand entstandene Rauch im Gebäude ausgebreitet.
Einige der 20 Bewohner, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten dieses selbstständig verlassen. Andere seien von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Bisherigen Ermittlungen zufolge erlitten mehrere Bewohner eine Rauchgasvergiftung und wurden medizinisch versorgt. Die genaue Zahl der Verletzten blieb zunächst unklar.