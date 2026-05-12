Brände

Feuer in Wohngruppe: Mehrere Bewohner verletzt

Kurz nach Mitternacht kommt es in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung im Schwalm-Eder-Kreis zu einem Brand. Bisher ist noch unklar, wie es dazu kam.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. (Symbolbild)

Treysa (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) sind mehrere Bewohner verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in einem der Zimmer gegen 1.00 Uhr zu einem Feuer, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe sich der durch den Brand entstandene Rauch im Gebäude ausgebreitet. 

Bild

Einige der 20 Bewohner, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten dieses selbstständig verlassen. Andere seien von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Bisherigen Ermittlungen zufolge erlitten mehrere Bewohner eine Rauchgasvergiftung und wurden medizinisch versorgt. Die genaue Zahl der Verletzten blieb zunächst unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brände richten am Wochenende vor Weihnachten viel Schaden an
Feuer

Brände richten am Wochenende vor Weihnachten viel Schaden an

Fast 900.000 Euro Schaden entstand bei mehreren Bränden in Hessen. Verletzt wurde niemand. Zu den Ursachen gibt es Ermittlungen.

21.12.2025

Feuer in Einkaufszentrum kurz nach Mitternacht
Brände

Feuer in Einkaufszentrum kurz nach Mitternacht

In der Nacht zum Samstag wird ein Feuer gemeldet. Viele Fragen sind noch offen.

10.05.2025

Feuer in Asylunterkunft – Bewohner müssen umquartiert werden
Brände

Feuer in Asylunterkunft – Bewohner müssen umquartiert werden

Kurz nach Mitternacht wird die Feuerwehr über Flammen in einer Asylunterkunft informiert. Der Schaden ist hoch und hat für die Bewohner weitreichende Konsequenzen.

22.02.2025

Feuer in Wohnhaus - Zwei Verletzte
Schwalm-Eder-Kreis

Feuer in Wohnhaus - Zwei Verletzte

In einem Wohnhaus in Homberg bricht ein Feuer aus. Zwei junge Frauen müssen ins Krankenhaus.

17.01.2025

Einfamilienhaus in Vollbrand: Bewohner unverletzt
Brände

Einfamilienhaus in Vollbrand: Bewohner unverletzt

Ein Wohnhaus im Schwalm-Eder-Kreis steht in Flammen. Die Bewohner retten sich selbst vor dem Feuer.

21.06.2024