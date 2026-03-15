Sechsstellige Schadenssumme

Feuer macht Einfamilienhaus unbewohnbar - Bewohner gerettet

Ein Feuer machte ein Einfamilienhaus im Kreis Heilbronn unbewohnbar. Die Polizei sieht keinen Zusammenhang mit gelagerter Sportschützenmunition.

Ein Einfamilienhaus stand am Vormittag in Flammen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Ein Einfamilienhaus stand am Vormittag in Flammen. (Symbolbild)

Ellhofen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ellhofen (Kreis Heilbronn) ist ein hoher Schaden entstanden. Der 72 Jahre alte Bewohner blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

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Das Feuer brach am Sonntagvormittag in dem Haus in der Austraße aus. Einsatzkräfte retteten den allein lebenden Mann aus dem Gebäude.

Nach Polizeiangaben besitzt der Bewohner als Sportschütze legal Materialien zur Herstellung von Sportschützenmunition. Ein Zusammenhang zwischen dem Brand und diesen Materialien besteht nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Anschließend wurden die gelagerten Materialien umgesetzt. Das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt.

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