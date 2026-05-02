Brände

Feuer zerstört E-Autos der Post – Schaden bei 350.000 Euro

Ein Feuer zerstört mehrere E-Autos der Post und beschädigt ein Gebäude. Wie kam es zum nächtlichen Brand?

Mehrere Elektrofahrzeuge der Deutschen Post haben in Schwalmstadt gebrannt. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa
Mehrere Elektrofahrzeuge der Deutschen Post haben in Schwalmstadt gebrannt. (Symbolfoto)

Schwalmstadt (dpa/lhe) - Beim Brand mehrerer Elektrofahrzeuge der Deutschen Post in Nordhessen ist ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war am späten Freitagabend zunächst ein Fahrzeug in Schwalmstadt-Ziegenhain in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich daraufhin auf vier weitere Fahrzeuge aus. Auch ein nahes Gebäude sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer zerstört vier Fahrzeuge und beschädigt Tiefgarage
Brand

Feuer zerstört vier Fahrzeuge und beschädigt Tiefgarage

Böse Überraschung für mehrere Autobesitzer: Mitten in der Nacht brennt es in einer Tiefgarage im Kreis Offenbach Flammen. Wie hoch ist der gesamte Sachschaden?

20.02.2026

Millionenschaden bei Feuer in Kfz-Betrieb – Halle zerstört
Brände

Millionenschaden bei Feuer in Kfz-Betrieb – Halle zerstört

Ein Feuer in einem Kfz-Betrieb in Steinau an der Straße hat eine Lagerhalle komplett zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1,5 Millionen Euro.

22.01.2026

Feuer auf Gelände von Autohaus: vier Autos beschädigt
Feuerwehreinsatz

Feuer auf Gelände von Autohaus: vier Autos beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohauses brennen mehrere Autos. Die Ursache ist noch unklar. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

10.09.2025

Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Kalifornien

Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt

Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.

03.09.2025

Feuer zerstört Lagerhalle - ein Verletzter
Brände

Feuer zerstört Lagerhalle - ein Verletzter

Ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro entsteht bei einem Brand auf einem Bauernhof im Kreis Gießen. Ein Anwohner wird verletzt. Welche Gebäude sind betroffen?

13.01.2025