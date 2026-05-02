Feuer zerstört E-Autos der Post – Schaden bei 350.000 Euro
Ein Feuer zerstört mehrere E-Autos der Post und beschädigt ein Gebäude. Wie kam es zum nächtlichen Brand?
Schwalmstadt (dpa/lhe) - Beim Brand mehrerer Elektrofahrzeuge der Deutschen Post in Nordhessen ist ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war am späten Freitagabend zunächst ein Fahrzeug in Schwalmstadt-Ziegenhain in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich daraufhin auf vier weitere Fahrzeuge aus. Auch ein nahes Gebäude sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.