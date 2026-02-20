Feuer zerstört vier Fahrzeuge und beschädigt Tiefgarage
Böse Überraschung für mehrere Autobesitzer: Mitten in der Nacht brennt es in einer Tiefgarage im Kreis Offenbach Flammen. Wie hoch ist der gesamte Sachschaden?
Dietzenbach (dpa/lhe) - Vier Autos sind bei einem nächtlichen Feuer in einer Tiefgarage im Kreis Offenbach zerstört worden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf bis zu 300.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt.
Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrleute und Polizisten in Dietzenbach standen die vier in der Tiefgarage geparkten Autos bereits in Flammen. Drei Fahrzeuge brannten komplett aus. Auch beim vierten Auto gab es vermutlich einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Tiefgarage wurde ebenfalls beschädigt.