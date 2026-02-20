Brand

Feuer zerstört vier Fahrzeuge und beschädigt Tiefgarage

Böse Überraschung für mehrere Autobesitzer: Mitten in der Nacht brennt es in einer Tiefgarage im Kreis Offenbach Flammen. Wie hoch ist der gesamte Sachschaden?

Nachts ist in Dietzenbach im Kreis Offenbach die Feuerwehr ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nachts ist in Dietzenbach im Kreis Offenbach die Feuerwehr ausgerückt. (Symbolbild)

Dietzenbach (dpa/lhe) - Vier Autos sind bei einem nächtlichen Feuer in einer Tiefgarage im Kreis Offenbach zerstört worden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf bis zu 300.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrleute und Polizisten in Dietzenbach standen die vier in der Tiefgarage geparkten Autos bereits in Flammen. Drei Fahrzeuge brannten komplett aus. Auch beim vierten Auto gab es vermutlich einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Tiefgarage wurde ebenfalls beschädigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite