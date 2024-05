Mehrere Fahrzeuge bei Garagenbrand beschädigt

Flörsbachtal (dpa/lhe) - Im Main-Kinzig-Kreis hat ein Brand in einer Garage einen hohen Sachschaden verursacht. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Ursache war möglicherweise ein Solarmodul. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag mitteilte, bemerkte ein Passant am Donnerstag gegen 23 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr.

«Die Flammen, die in der Zwischenzeit auf das gesamte Garagengebäude übergegriffen hatten, konnte durch die Einsatzkräfte zeitnah unter Kontrolle gebracht werden», berichteten die Einsatzkräfte am Morgen. So wurde verhindert, dass der Band auf das dazugehörige Einfamilienhaus übergreift. Verletzt wurde niemand.