Rund 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Brachttal

Brachttal (dpa/lhe) - Beim Brand einer Scheune in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde bei dem Feuer am Vorabend im Brachttaler Ortsteil Spielberg niemand verletzt. Der Bewohner des angrenzenden Wohnhauses habe die Flammen bemerkt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der Brand möglicherweise durch Schweißarbeiten entstanden sei, hieß es.