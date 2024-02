Pferd stirbt bei Scheunenbrand: Rund 200.000 Euro Schaden

Lich (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Feldscheune in Mittelhessen nahe der Stadt Lich (Landkreis Gießen) soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Pferd umgekommen sein. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Ob sich noch andere Tiere in der Scheune befanden, war zunächst nicht bekannt.