Gasflaschen explodieren

Großbrand zerstört Schäferhundeverein

Autofahrer bemerken, wie aus einem Vereinsheim Flammen aufsteigen. Als die Feuerwehr eintrifft, ist es bereits zu spät. Für den Schäferhundeverein ist der Schaden riesig – nicht nur finanziell.

Der Brand in Süßen sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Süßen (dpa/lsw) - Ein Brand hat das Vereinsheim eines Schäferhundevereins in Süßen (Kreis Göppingen) komplett zerstört und einen Schaden von mindestens 100.000 Euro angerichtet. In dem Gebäude hätten sich Gasflaschen befunden, die durch die starke Hitze des Feuers explodiert seien, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Bei Brandausbruch waren weder Menschen noch Tiere in dem Gebäude.

Auch das gesamte Inventar des Vereinsheims mit Gaststätte fiel den Flammen zum Opfer. Darunter waren zahlreiche Erinnerungsstücke und Pokale, wie einer der Vereinsvorsitzenden, Reiner Zeitler, sagte. Er sprach von einem «Totalschaden».

Das Feuer sei am frühen Morgen von Autofahrern auf einer nahegelegenen Bundesstraße bemerkt worden, sagte Zeitler. Der Verein wolle das Heim nun «baldmöglichst und noch schöner wieder aufbauen». 

Durch einen Großeinsatz der Feuerwehr konnten die Flammen schließlich gelöscht werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

