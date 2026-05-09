Brand in geschlossenem Lokal

Feuer zerstört Gaststätte – 300.000 Euro Schaden

Mitten in der Nacht steht ein Speyerer Lokal in Flammen. Feuerwehrleute versuchen den Brand zu löschen, doch ohne Erfolg. Der Schaden ist hoch.

Feuerwehrleute versuchen das Flammeninferno noch zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Foto: Feuerwehr Speyer/dpa
Feuerwehrleute versuchen das Flammeninferno noch zu löschen, jedoch ohne Erfolg.

Speyer (dpa) - Eine Gaststätte ist bei einem Brand in Speyer komplett zerstört worden. Feuerwehrleute versuchten in der Nacht das Lokal zu löschen, aber ohne Erfolg. Das Lokal brannte komplett aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro, verletzt wurde niemand.

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Bereits beim Ankommen der Feuerwehrleute soll die ganze Gaststätte in Flammen gestanden haben. Foto: Feuerwehr Speyer/dpa
Bereits beim Ankommen der Feuerwehrleute soll die ganze Gaststätte in Flammen gestanden haben.

Das Feuer war laut einem Polizeisprecher gegen 02.30 Uhr ausgebrochen, als die Gaststätte geschlossen war. Bereits beim Ankommen der Einsatzkräfte habe das ganze Haus in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehrleute hatten große Mühen ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu Pumpen. Neben zwei Hydranten legten sie auch Schläuche zu einem offenen Gewässer. 

Am Morgen waren die Einsatzkräfte noch immer mit dem Löschen beschäftigt. Mit einem Radlader ziehen die Einsatzkräfte die Trümmerteile des abgebrannten Lokals auseinander, um noch die letzten Glutnester abzulöschen. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar.

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