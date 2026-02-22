Rettungseinsatz

Feuerwehr befreit verirrte Jugendliche aus Bunkerstollen

Jugendliche erkunden einen alten Bunkerstollen am Freiburger Schlossberg und lösen einen Rettungseinsatz aus. Drei von ihnen werden aus einem Aufzugsschacht befreit.

Jugendliche erkunden einen alten Bunkerstollen am Freiburger Schlossberg und lösen einen Rettungseinsatz aus. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Jugendliche erkunden einen alten Bunkerstollen am Freiburger Schlossberg und lösen einen Rettungseinsatz aus. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Mehrere Jugendliche sind in einen alten Bunkerstollen am Freiburger Schlossberg eingebrochen und haben damit einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr aus einem Aufzugsschacht gerettet werden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach drangen am Samstagabend drei bis fünf Jugendliche in den sogenannten Schlossbergstollen ein, um die verlassene Bunkeranlage zu erkunden. In dem weit verzweigten, ehemaligen Bunker mit mehreren Zugängen verloren drei Jugendliche die Orientierung. Sie entdeckten schließlich einen Aufzugsschacht, über den sie von der Feuerwehr ins Freie gebracht wurden.

Die Geretteten gaben an, dass sich noch zwei weitere Jugendliche im Stollen befunden hätten, die sie nicht näher kannten. Einsatzkräfte suchten daraufhin den unterirdischen Bereich ab. Den Angaben zufolge wurden jedoch keine weiteren Personen gefunden, und der Einsatz wurde daraufhin beendet.

