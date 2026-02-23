Weinheim: Brandmeldealarm am Schlossberg
Die Brandmeldeanlage in der Seniorenresidenz am Schlossberg alarmiert am Samstagabend die Weinheimer Feuerwehr. Sie löst gleich zweimal aus.
Weinheim. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz in einer Seniorenresidenz in der Straße „Am Schlossberg“ ausgelöst. Kurz nach 18 Uhr alarmiert, erkundeten die ersten Einsatzkräfte umgehend die Lage. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät in den betroffenen Bereich. Rauch oder Feuer wurden jedoch nicht festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Anlage vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst.
Nachdem die Brandmeldeanlage zunächst zurückgestellt worden war, löste sie erneut aus. Der Einsatzleiter betreute die Anlage bis zum Eintreffen der Haustechnik, um weitere Fehlalarme zu verhindern. Die übrigen Kräfte konnten wieder einrücken. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet. Beteiligt waren die Abteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen der Feuerwehr Weinheim.