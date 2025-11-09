Bild
Brände

Feuerwehr findet Leiche bei Wohnhausbrand

Ein Wohnhaus gerät in Brand, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Viele Fragen sind noch offen.

Die Rettungskräfte bekämpften das Feuer. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Rettungskräfte bekämpften das Feuer. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
400.000 Euro Sachschaden bei Wohnhausbrand
Brände

400.000 Euro Sachschaden bei Wohnhausbrand

In der Nacht bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Die Flammen greifen auf eine Scheune über.

31.03.2025

Feuerwehr findet Tote bei Wohnhausbrand
Landkreis Rastatt

Feuerwehr findet Tote bei Wohnhausbrand

Feuerwehrkräfte werden zu einem Haus gerufen, das in Flammen steht. Bei dem Einsatz finden sie die Bewohnerin tot auf - doch viele Fragen sind noch offen.

09.03.2025

Fünf Menschen bei Brand von Wohnhaus in Hofheim verletzt
Feuer

Fünf Menschen bei Brand von Wohnhaus in Hofheim verletzt

Eine Küche in einem Wohnhaus gerät in Brand. Fünf Menschen erleiden Rauchvergiftungen. Laut Feuerwehr ist ein technischer Defekt eine mögliche Brandursache.

07.09.2024

Hoher Schaden bei Feuer in Wohnhaus
Wohnhausbrand

Hoher Schaden bei Feuer in Wohnhaus

Mitten in der Nacht gerät in Schlüchtern ein Wohnhaus in Brand.

21.07.2024

Esslingen

Feuer und eine Leiche in einer Tiefgarage: Ermittlungen

Nach einem Brand in einer Tiefgarage findet die Polizei im Kreis Reutlingen eine Leiche. Was ist geschehen? Stunden nach dem Fund der Leiche sind noch viele Fragen offen. Auch die zur Identität.

14.07.2023