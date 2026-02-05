Strom und Internet ausgefallen

Feuerwehr: Keine besonderen Einsätze bei Stromausfall

Der Stromausfall in Stuttgart beschert auch der Feuerwehr viele Anrufe und einige Einsätze.

Im Stuttgarter Stadtgebiet ist laut Polizei der Strom ausgefallen. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Im Stuttgarter Stadtgebiet ist laut Polizei der Strom ausgefallen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat wegen des Stromausfalls in Stuttgart einige Einsätze wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen verzeichnet. Größere Rettungsaktionen, etwa wegen eingeschlossener Menschen in Fahrstühlen, habe es aber nicht gegeben, sagte Sprecher Daniel Anand. Man habe nahezu alle eingegangenen Meldungen zu automatisch ausgelösten Brandmeldeanlagen abgearbeitet und kehre nun wieder in den Normalmodus zurück. 

Eine Rauchentwicklung in einer Tiefgarage im Stadtteil Vaihingen habe nichts mit dem Stromausfall zu tun. Die Feuerwehr selbst sei bis auf einen kurzen Spannungsabfall nicht nennenswert betroffen gewesen, sagte Anand. 

Am Vormittag waren im Stuttgarter Stadtgebiet zeitweilig Strom und Internet ausgefallen. Straßenbahnen blieben stehen und auch Ampeln waren außer Betrieb. Die Polizei musste an größeren Kreuzungen den Verkehr regeln.

