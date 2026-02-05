Feuerwehr: Keine besonderen Einsätze bei Stromausfall

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat wegen des Stromausfalls in Stuttgart einige Einsätze wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen verzeichnet. Größere Rettungsaktionen, etwa wegen eingeschlossener Menschen in Fahrstühlen, habe es aber nicht gegeben, sagte Sprecher Daniel Anand. Man habe nahezu alle eingegangenen Meldungen zu automatisch ausgelösten Brandmeldeanlagen abgearbeitet und kehre nun wieder in den Normalmodus zurück.

Eine Rauchentwicklung in einer Tiefgarage im Stadtteil Vaihingen habe nichts mit dem Stromausfall zu tun. Die Feuerwehr selbst sei bis auf einen kurzen Spannungsabfall nicht nennenswert betroffen gewesen, sagte Anand.