Feuerwehr-Kurs kann Flüchtlingen neue Perspektiven eröffnen

Alsfeld (dpa/lhe) - Flüchtlinge im Vogelsbergkreis erhalten in ihrem Deutsch-Unterricht auch Tipps zum Brandschutz, zum Umgang mit Gefahrensituationen und erfahren, wie eine freiwillige Feuerwehr in Deutschland funktioniert. Rund 750 Flüchtlinge hat der Kreisbrandmeister und interkulturelle Berater der Feuerwehr, Björn Preuß von Brincken, in den vergangenen Jahren unterrichtet.