Arbeitsunfall in Runkel

Feuerwehr nach tödlichem Unfall erneut in Runkel im Einsatz

Nach dem tödlichen Unfall in einer Gerberei ist die Feuerwehr erneut vor Ort. Ermittler nahmen einen unbekannten Geruch wahr – der Bereich wurde vorsorglich abgesperrt.

Viele Einsatzkräfte eilten zur Unglücksstelle. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Viele Einsatzkräfte eilten zur Unglücksstelle.

Runkel (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall im mittelhessischen Runkel ist die Feuerwehr erneut im Einsatz. «Nach dem Vorfall gestern ist heute bei den Ermittlungsarbeiten der Polizei ein Geruch aufgetreten, dessen Herkunft wir nicht bestimmen können», sagte der Sprecher der Feuerwehr der Stadt Runkel, Jörg Martin. Um sicherzugehen, dass kein Gefahrstoff austritt, sei die Feuerwehr vor Ort und habe den Bereich weiträumig abgesperrt.

«Die Messkomponente des Landkreises Limburg-Weilburg ist jetzt da und misst das Gelände frei, ob und wie schädlich der Stoff ist, ob er überhaupt schädlich ist», erläuterte Martin. Mehr könne er derzeit nicht sagen. «Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme im Moment», erklärte er. Niemand sei beeinträchtigt worden.

Drei Tote aus Grube geborgen

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Bei dem Arbeitsunfall in einer Lederfabrik und Pelzgerberei in dem 9.500-Einwohner-Städtchen im Kreis Limburg-Weilburg kamen am Donnerstagnachmittag drei Arbeiter im Alter von 38, 58 und 59 Jahren ums Leben. Zwei weitere Männer seien lebensgefährlich verletzt worden, hatte das Landesinnenministerium mitgeteilt.

Nach Angaben von Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) gehen die Behörden davon aus, dass es in der Grube der Gerberei zu einer Kohlenmonoxidvergiftung gekommen sei, die zum Tod der Arbeiter geführt habe.

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