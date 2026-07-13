Notfall

Feuerwehr rettet Baby aus aufgeheiztem Auto

Eine Mutter parkt in der Tübinger Sommerhitze und steigt aus. Dann lassen sich die Autotüren nicht mehr öffnen - und ihr vier Wochen altes Kind ist im Wagen.

Feuerwehrleute haben ein Autofenster eingeschlagen, um ein Baby zu retten. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Feuerwehrleute haben ein Autofenster eingeschlagen, um ein Baby zu retten. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Feuerwehrleute haben in Tübingen einen Säugling aus einem aufgeheizten Wagen befreit. Laut der Polizei hatte die Mutter mit ihrem Auto am Sonntag auf einem Parkplatz angehalten und war ausgestiegen, um zu telefonieren. Danach sollen sich die Türen verriegelt haben. Laut einer Polizeisprecherin hatte das wohl eine technische Ursache. Die Frau setzte einen Notruf ab. 

Feuerwehrleute schlugen ein Fenster ein, der vier Wochen alte Säugling kam zur Abklärung in eine Klinik. Bis zu seiner Befreiung hatte sich das Baby zwischen fünf und zehn Minuten im versperrten Wagen befunden. Über seinen Gesundheitszustand war der Polizei nichts bekannt.

«Egal, ob Mensch oder Tier in einem Wagen eingeschlossen sind: bei den aktuellen Außentemperaturen sollte man sofort Rettungskräfte rufen», sagte eine Polizeisprecherin.

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