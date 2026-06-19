Notfall auf Parkplatz

Baby aus überhitztem Auto in Hamminkeln gerettet

Eine furchtbare Vorstellung: Das Baby sitzt im überhitzten Auto, der Schlüssel ist weg, die Mutter kommt nicht rein. So geschehen im Kreis Wesel. Am Ende schlägt die Feuerwehr eine Scheibe ein.

Ein Säugling wurde in Hamminkeln aus einem überhitzten Auto gerettet. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Säugling wurde in Hamminkeln aus einem überhitzten Auto gerettet. (Symbolbild)

Hamminkeln (dpa/lnw) - Ein Säugling ist aus einem überhitzten Auto auf einem Parkplatz im niederrheinischen Hamminkeln gerettet worden. Die Feuerwehr schlug eine Scheibe ein und holte das Mädchen aus dem Wagen. Das Baby und die unter Schock stehende Mutter habe man nach dem Vorfall vom Donnerstag im Kreis Wesel vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage. Mehrere Medien hatten berichtet. 

Die Mutter hatte ihr Baby nach einem Einkauf wieder ins Auto gebracht, auf dem Maxi Cosi festgeschnallt und dann noch schnell den Einkaufwagen weggebracht, wie der Sprecher berichtete. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Autoschlüssel weg war. Ihr Handy lag im Auto. Sie habe einen Passanten um Hilfe gebeten. Gemeinsam versuchten sie, die Heckscheiben einzuschlagen, um so an einen Türgriff zu gelangen. Weil das scheiterte, rief der Passant die Feuerwehr.

Als der Feuerwehr-Helfer den Säugling heraushob, fand sich im Babysitz der Autoschlüssel. Er war der Mutter offenbar unbemerkt heruntergefallen.

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