Feuerwehr rettet fünf Menschen aus brennendem Hochhaus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Aus einem brennenden Wohnhochhaus haben Feuerwehrleute in Frankfurt am Main fünf Menschen und zwei Katzen gerettet. Neun Bewohner versorgte der Rettungsdienst am Montag vor Ort, zwei wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten demnach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung. Ermittlungen sollen jetzt die Brandursache und die Schadenshöhe klären.