Brand in Shishabar: Feuerwehr rettet drei Menschen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar in Frankfurt hat die Feuerwehr drei Bewohner des betroffenen Wohn- und Geschäftshauses gerettet. Der Brand war in der Nacht auf Donnerstag in der Küche der Gaststätte im Stadtteil Sachsenhausen entstanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Es gab eine starke Rauchentwicklung im Gebäude und aus den Fenstern. Die Feuerwehrleute weckten und retteten die Bewohner und löschten die Flammen. Niemand kam ins Krankenhaus. Die Wohnungen blieben unversehrt. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe waren vorerst nicht bekannt.