Küche im Seniorenheim in Flammen: Bewohner in Sicherheit

Heppenheim (dpa/lhe) - In einer Wohnung einer Seniorenresidenz in Heppenheim ist am zweiten Weihnachtstag ein Feuer ausgebrochen. Aus zunächst ungeklärter Ursache brannte es am Nachmittag in der Küche der Wohnung im vierten Stock; der Rauch drang über den Balkon nach außen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Wohnung sei vorerst unbewohnbar. Der Gesamtschaden liege im unteren sechsstelligen Bereich. Die Bewohner der Wohnung waren laut Polizei nicht anwesend.