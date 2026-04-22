Tierischer Einsatz

Feuerwehr rettet jungen Fuchs aus Stuttgarter Abwasserkanal

Erst klingt es nach einem Hund, doch aus dem Gully meldet sich ein junger Fuchs. Die Feuerwehr rettet das Tier – doch die Geschichte hat auch eine traurige Seite.

Mit viel Geduld und einem Kescher gelingt die Rettung. Foto: -/Feuerwehr Stuttgart/dpa
Mit viel Geduld und einem Kescher gelingt die Rettung.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat einen jungen Fuchs in Stuttgart aus einer misslichen Lage befreit: Das Jungtier saß wohl schon einige Zeit hilflos in einem Abwasserkanal fest – und machte mit bellähnlichen Lauten auf sich aufmerksam.

Passanten hielten die Geräusche zunächst für einen Hund und alarmierten am Mittwochmorgen die Feuerwehr, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Erst ein Blick in den Kanal brachte Klarheit: Der vermeintliche Hund entpuppte sich als kleiner Fuchs. Für die Rettung des wilden und potenziell gefährlichen Tieres wurde spezielle Ausrüstung angefordert.

Das Tier war vermutlich bereits längere Zeit in der Kanalisation gefangen. Foto: -/Feuerwehr Stuttgart/dpa
Das Tier war vermutlich bereits längere Zeit in der Kanalisation gefangen.

Eine Feuerwehrfrau stieg schließlich in den Kanal hinab, lockte das verängstigte Tier an und fing es mit einem Kescher ein. Anschließend wurde der junge Fuchs dem Tiernotdienst übergeben. Eine traurige Nachricht blieb jedoch: Für ein weiteres Jungtier im Kanal kam laut Feuerwehr jede Hilfe zu spät.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei rettet Entenküken aus einem Gully
Tierrettung

Polizei rettet Entenküken aus einem Gully

Fünf Entenküken verirren sich in einen Gully. Die Polizei kommt zu Hilfe und fischt die Kleinen mit einem Kescher heraus.

15.07.2025

Feuerwehr rettet Hund vom Dach eines Einkaufszentrums
Tiere

Feuerwehr rettet Hund vom Dach eines Einkaufszentrums

Bürger rufen die Feuerwehr zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion. Auf einem Dach in 20 Metern Höhe ist ein Tier unterwegs, das dort nichts zu suchen hat.

29.06.2025

Feuerwehr rettet Hund von Dach
Einsatz mit Drehleiter

Feuerwehr rettet Hund von Dach

Ein Hund ist allein Zuhause. Vermutlich durch ein offenes Fenster klettert er auf das Dach des Hauses. Die Feuerwehr eilt zur Rettung herbei.

01.06.2025

Viernheim: Feuerwehr rettet Katze aus misslicher Lage
Tierischer Rettungseinsatz

Viernheim: Feuerwehr rettet Katze aus misslicher Lage

Eine Katze saß über eine Stunde in der Sonne auf einem Vordach in Viernheim fest. Die Feuerwehr eilte schließlich zu Rettung.

21.05.2025

Etwa 100.000 Euro Schaden nach Brand - Feuerwehr rettet Hund
Ludwigsburg

Etwa 100.000 Euro Schaden nach Brand - Feuerwehr rettet Hund

Rauch kommt aus einem dreistöckigen Haus. In einer Wohnung im Erdgeschoss lodern die Flammen. Menschen sind keine im Haus, nur ein Hund sitzt alleine im ersten Obergeschoss.

10.05.2025