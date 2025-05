Viernheim. Eine Katze hat sich am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses in der Viernheimer Rathausstraße verirrt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtete, harrte das Tier über eine Stunde dort in der Sonne aus und kam nicht wieder herunter. Alle Lockversuche blieben ergebnislos.