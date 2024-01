Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis

Abenteuerlustige Katze von Brücke gerettet

Eine Katze in Not, ein Brückenpfeiler und eine entschlossene Feuerwehr - das sind die Zutaten für eine spektakuläre Rettungsaktion in Ladenburg. Nachdem die ersten Rettungsversuche scheiterten, musste der Verkehr auf der Neckarbrücke kurzzeitig gestoppt werden, um das Tier sicher zu bergen.