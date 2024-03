Kinder retten Katze aus Stausee

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Vier Kinder haben eine ältere Katze namens Lizzy in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) aus einem Stausee gerettet. Die 13-Jährigen hätten an dem See gespielt und das Miauen des Tieres gehört, das sich in einem Dornbusch verfangen und längere Zeit im Wasser verbracht habe, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Die drei Jungen und das Mädchen befreiten die abgemagerte und nasse Katze und fütterten sie. Da die 21-jährige Lizzy gechippt und in einem Heimtierregister gemeldet war, konnte sie nach der Rettungsaktion am Freitag heim zu ihrer Besitzerin gebracht werden. Diese hatte ihr Tier bereits seit einigen Tagen vermisst.