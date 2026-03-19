Schwetzingen

Feuerwehr rettet Katze aus verrauchter Wohnung

Rauch in der Wohnung, Pfoten in Gefahr: Die Feuerwehr rückt aus, rettet eine Katze – und findet den Grund für den dichten Qualm.

Der Feuerwehrmann hat die Katze fest im Griff Foto: Priebe/pr-video/dpa
Der Feuerwehrmann hat die Katze fest im Griff

Schwetzingen (dpa/lsw) -  Die Feuerwehr hat eine Katze aus einer verrauchten Wohnung in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) gerettet. In der Wohnung im ersten Obergeschoss war Essen auf dem Herd angebrannt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dadurch sei Rauch entstanden, der sich in der Wohnung ausgebreitet habe. Ein Feuer gab es nicht.

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Die Wohnung blieb bewohnbar, kein Mensch wurde verletzt. Während des Vorfalls habe sich - bis auf die Katze - niemand in der Wohnung befunden. Nach dem Einsatz am Morgen wurde die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus belüftet. Ein Schaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

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