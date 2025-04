Feuerwehren dürfen Farbe der Dienstkleidung nun frei wählen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bislang durften Hessens Feuerwehren nur in blauer Dienstkleidung im Einsatz sein - künftig sind andere Farben möglich. Wie das Innenministerium in Wiesbaden mitteilte, ist es den Feuerwehren in Zukunft selbst überlassen, die Farbe der Kleidung zu wählen. «Alternativ zur blauen Farbe kommen beispielsweise auch eine sandfarbene Einsatzkleidung in Betracht.» Mit der Freigabe will das Land die Vorgaben für seine Feuerwehren abbauen. Die Änderung der Hessischen Feuerwehrbekleidungs- und Dienstgradeverordnung sei bereits unterzeichnet, erklärte ein Ministeriumssprecher.