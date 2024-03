Feuerwehrwagen wird blockiert und steckt im Stau fest

Stockstadt am Main (dpa/lby) - Auf dem Weg zu einem Einsatz im Landkreis Aschaffenburg ist ein Feuerwehrwagen blockiert worden und stand dadurch fast drei Stunden im Stau. Zwei Einsatzfahrzeuge seien am Mittwoch noch durch eine Rettungsgasse auf der Bundesstraße bei Stockstadt am Main gefahren und bei einem brennenden Auto angekommen, teilte die Feuerwehr mit. Danach hatten die Fahrer offensichtlich die Rettungsgasse geschlossen. Glücklicherweise brauchte es keinen Krankenwagen - der wäre auch nicht durchgekommen.