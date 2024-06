Finanzminister Lorz stellt Nachtragshaushalt vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) hat die geplante milliardenschwere Neuverschuldung des Landes verteidigt. Er hätte sich bei der Aufstellung des Etats günstigere Rahmenbedingungen gewünscht, sagte er beim Einbringen des Nachtragshaushaltes 2024 am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Allerdings habe die Mai-Steuerschätzung weitere Steuerausfälle von fast 2,4 Milliarden Euro bis in das Jahr 2027 für Hessen ergeben. Diese Zahlen seien die Grundlage für den Nachtragshaushalt.