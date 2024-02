Lorz stellt vorläufigen Haushaltsabschluss 2023 vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Inwiefern hat Hessen im vergangenen krisenreichen Jahr neue Schulden gemacht? Unter anderem diese Frage will der neue Finanzminister Alexander Lorz (CDU) bei seiner Vorstellung des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2023 heute (11.00 Uhr) in Wiesbaden beantworten.

Am 18. Januar 2024 startete die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen. Seitdem steht auch der frühere Kultusminister Lorz an der Spitze des Finanzressorts.