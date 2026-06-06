Rückendeckung auf Parteitag

Finanzskandal: AfD bestätigt Amtsenthebung von Kreisvorstand

45.000 Euro verschwunden, Schatzmeister tot, Betrugsvorwürfe: Die AfD-Landesspitze reagierte hart auf die Vorgänge im Kreisverband Stuttgart - und erhielt nun Rückendeckung von der Partei.

Landesvorstandsmitglied Hess warf die Bankvollmacht an die Leinwand. Foto: Stefan Puchner/dpa
Landesvorstandsmitglied Hess warf die Bankvollmacht an die Leinwand.

Heidenheim (dpa/lsw) - Nach Betrugsvorwürfen im Kreisverband Stuttgart hat die baden-württembergische AfD die Amtsenthebung des Kreisvorstands mit großer Mehrheit bestätigt. Der stellvertretende Parteivorsitzende Martin Hess sprach von einem erheblichen finanziellen Schaden, der der Südwest-AfD entstanden sei. Der Kreisvorstand habe nicht bei der Aufklärung mitgewirkt, Hess sprach von einem «erheblichen Vertrauensverlust» und einem «Organversagen» im Kreisverband Stuttgart. 

Ein ehemaliges Mitglied des Kreisvorstands soll etwa noch lange nach seinem Parteiaustritt über eine Vollmacht über das Parteikonto verfügt haben. «Die Vertrauensbasis war aufgrund der Vorgänge völlig zerstört», sagte Hess. 

Ein früherer Schatzmeister soll sich im Kreisverband Stuttgart persönlich am Parteikonto bereichert haben. Rund 45.000 Euro sind den Angaben zufolge verschwunden. Die AfD-Landesspitze spricht von Betrug und berief Anfang Mai den kompletten Vorstand des Kreisverbands Stuttgart ab - ein ungewöhnlich drastischer Eingriff in die Strukturen eines Kreisverbands. Der Vorwurf: Der Kreisvorstand habe den Schatzmeister nicht ausreichend kontrolliert. Nun bestätigte der Parteitag die Amtsenthebung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Betroffene frühere Mitglieder des Stuttgarter Kreisvorstands weisen die Vorwürfe zurück. Die Anwältin Martina Böswald, selbst Parteimitglied, vertritt drei Mitglieder des Kreisvorstands. Sie sagte im Vorfeld des Parteitags, der Landesvorstand suche ein schnelles Bauernopfer, um die eigenen Verfehlungen zu vertuschen. Aus ihrer Sicht hätte sich der Landesschatzmeister die Kontoauszüge aus dem Kreisvorstand vorlegen lassen müssen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Finanzskandal überschattet AfD-Parteitag in Heidenheim
Delegiertentreffen

Finanzskandal überschattet AfD-Parteitag in Heidenheim

45.000 Euro verschwunden, Schatzmeister tot, der gesamte Kreisvorstand abgesetzt: Die Vorfälle bei der AfD Stuttgart könnte für Zündstoff sorgen auf dem Landesparteitag in Heidenheim.

06.06.2026

Betrugsvorwürfe im AfD-Kreisverband Stuttgart
Friseur, Brille, Restaurant

Betrugsvorwürfe im AfD-Kreisverband Stuttgart

Gut 40.000 Euro sollen im Stuttgarter AfD-Kreisverband verschwunden sein. Der inzwischen gestorbene Schatzmeister soll sich, so der Vorwurf, persönlich bereichert haben.

29.05.2026

Kontochaos bei der AfD: Parteispitze beruft Kreisvorstand ab
Fehlende Gelder

Kontochaos bei der AfD: Parteispitze beruft Kreisvorstand ab

Knapp 40.000 Euro sollen im Stuttgarter AfD-Kreisverband verschwunden sein. Der Landesvorstand greift hart durch: Der gesamte Kreisvorstand wird abberufen, mit sofortiger Wirkung.

30.04.2026

Landesvorstand: AfD-Vorstand in Offenbach des Amtes enthoben
Parteien

Landesvorstand: AfD-Vorstand in Offenbach des Amtes enthoben

Bei der AfD in der Großstadt Offenbach gibt es parteiintern einen Verdacht auf finanzielle Unregelmäßigkeiten. Der Landesvorstand greift durch. Mit welchen Folgen?

08.10.2025

Kommunen

Chris Kühn: Palmers Parteiaustritt «konsequenter Schritt»

Jahrelang hat sich Boris Palmer mit seiner Partei gezofft. Nun verlässt er die Grünen. Es ist der letzte Akt einer Entfremdung. Ein Weggefährte spricht von einem «konsequenten Schritt».

02.05.2023