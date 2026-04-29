Rauchentwicklung

Firmengebäude brennt - Verkehrsbehinderungen durch Sperrung

Feuer in einem Firmengebäude sorgt für gesperrte Straßen rund um Lörrach. Wer jetzt unterwegs ist, muss laut Polizei mit Verzögerungen rechnen.

Der Brand soll sich auf den Dachstuhl des Gebäudes ausgeweitet haben. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Der Brand soll sich auf den Dachstuhl des Gebäudes ausgeweitet haben. (Symbolbild)

Lörrach (dpa/lby) - Wegen des Brands eines leerstehenden Firmengebäudes haben die Einsatzkräfte unter anderem die Bundesstraße 314 bei Lörrach gesperrt. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten wird, konnte ein Sprecher nicht sagen. Auch weitere Straßen seien von der großräumigen Sperrung betroffen. Durch den Feierabendverkehr könne es laut Polizei aber zu längeren Behinderungen kommen. Die Flammen sollen inzwischen auf den Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes übergegriffen haben.

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