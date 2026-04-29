Firmengebäude brennt - Verkehrsbehinderungen durch Sperrung

Lörrach (dpa/lby) - Wegen des Brands eines leerstehenden Firmengebäudes haben die Einsatzkräfte unter anderem die Bundesstraße 314 bei Lörrach gesperrt. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten wird, konnte ein Sprecher nicht sagen. Auch weitere Straßen seien von der großräumigen Sperrung betroffen. Durch den Feierabendverkehr könne es laut Polizei aber zu längeren Behinderungen kommen. Die Flammen sollen inzwischen auf den Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes übergegriffen haben.