Lastwagen brennt bei Hann. Münden: A7 voll gesperrt

Hann. Münden (dpa/lni) - Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 7 eine Vollsperrung verursacht. Das Fahrzeug steht zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg auf der Fahrbahn in Richtung Süden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass der Laster Klebstoff geladen hat. Wegen der starken Rauchentwicklung ist auch die Fahrbahn in Richtung Hannover gesperrt. Die Sperrungen an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen dürften einige Stunden dauern, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.