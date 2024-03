Nur eine Spur befahrbar nach Klebstoff-Laster-Brand

Hann. Münden (dpa) - Nachdem am Donnerstag ein mit Klebstoff beladener Lastwagen auf der Autobahn 7 in Richtung Süden ausgebrannt ist, dauern die Aufräumarbeiten am Freitag weiter an. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg auf der Fahrbahn Richtung Kassel den ganzen Freitag über mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Straße müsse noch weiter gereinigt werden. Der Verkehr werde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.