B80 bei Hann. Münden nach Erdrutsch wieder freigegeben

Hann. Münden (dpa) - Die nach einem Erdrutsch gesperrte Bundesstraße 80 in Südniedersachsen ist wieder frei. Sie ist seit dem Mittag wieder befahrbar, wie die Stadt Hann. Münden mitteilte. In der Nacht zum Sonntag war infolge des Starkregens eine Flutwelle aus Wasser und Schlamm einen bewaldeten Hang heruntergekommen und auf die Bundesstraße getroffen.

In der Folge mussten unter anderem Bäume an der Straße gefällt werden, die auch durch Hessen führt. Auch Gebäude der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, die an einer Straße unterhalb der B80 liegen, wurden bei dem Unwetter schwer beschädigt. Nach Angaben der Einrichtung entstand ein Millionenschaden. Forschungsdaten und Probematerial seien verloren gegangen.